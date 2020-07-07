ВИДЕО. Все действия Зинченко в матче с Саутгемптоном

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко сыграл в поединке 33-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

23-летний украинец играл на позиции левого защитника и на 16-й минуте встречи допустил ошибку, которая привела к голу Че Адамса в ворота «небесно-голубых». Отыграться «Манчестер Сити» так и не сумел, потерпев 9-е поражение в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

WhoScored оценил игру Зинченко в 6,1 балла.