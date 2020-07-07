ЛЮБЕНОВИЧ: «Сделал большую ошибку, пригласив в Зарю одного футболиста»

Заместитель главного тренера U-19 раскрыл причины ухода из команды

  • 07.07.2020 11:14
  • 1635 просмотров
  • 2 комментария
ЛЮБЕНОВИЧ: «Сделал большую ошибку, пригласив в Зарю одного футболиста»
© ФК Заря. Желько Любенович

Экс-игрок «Зари» и заместитель главного тренера U-19 Желько Любенович попрощался с луганским клубом, с которым расторг контракт.

- Спустя 8 лет я покидаю «Зарю». Мне жаль расставаться с клубом, но это – футбольная жизнь. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Но эти 8 лет, которые я провёл в клубе, всегда буду вспоминать с теплотой. «Заря» останется в моём сердце навсегда.

- Желько, в чём причина твоего ухода?
- Я ухожу из «Зари», потому что сделал большую ошибку, пригласив в команду одного футболиста, и никак не могу простить себя за эту ошибку. За промахи должен кто-то нести ответственность. Я хочу извиниться перед болельщиками и руководством клуба за мои ошибочные решения. Поэтому я ухожу.

- Какие твои дальнейшие планы?
- Моя первая задача – попасть в группу на про-лицензию и искать себе другую работу в другой команде.

- Есть ли у тебя другие варианты? Хотя бы намекни.
- Есть один вариант. По понятным причинам озвучить я его пока что не могу. Получится или не получится, этого я не знаю. Однозначно буду смотреть варианты для продолжения тренерской карьеры.

- В данный момент ты возвращаешься в Сербию?
- Да, так и есть.

- Желько Любенович, Йован Маркоски, Сергей Сидорчук – те игроки, о которых футбольная общественность говорит очень много хороших и добрых слов. Много говорят о вашей порядочности и честности. Что бы ты в ответ мог сказать хорошего об Украине и о «Заре»?
- «Заря» - мой второй дом. За восемь лет, проведенных здесь, ни разу ничего плохого здесь не случалось. Все ко мне относились хорошо. Я старался тоже ко всем относиться хорошо. Воспоминания о «Заре» и об Украине в целом остались исключительно положительные. За «Зарю» буду болеть однозначно и искренне желаю команде занять второе место и попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

К стране я очень привык. К её ментальности, обычаям.

- Будешь скучать по Украине?
- Возможно, я ещё вернусь (улыбается). Один вариант – это учёба на про-лицензию. Второй вариант – новая работа. Я не исключаю работу здесь и надеюсь, что моя карьера продолжится в этой стране.
 

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Источник — ФК Заря

(7 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 11:48
    0
    интрига, что за футболист кот-го он пригласил.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 07.07.2020 11:21
    +1
    Жаль
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 07.07.2020 11:21
    +1
    Жаль
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 11:48
    0
    интрига, что за футболист кот-го он пригласил.
    Ссылка
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