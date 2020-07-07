Любенович покидает Зарю

Известный в прошлом игрок луганской «Зари» Желько Любенович покидает клуб.
Контракт с 38-летним сербом, который работал заместителем главного тренера команды U-19, расторгнут по обоюдному согласию.
Напомним, Любенович завершил карьеру игрока летом 2018 года, отыграв в луганском клубе до того шесть лет.
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Источник — ФК Заря
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