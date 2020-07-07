Игорь ЦЫГАНЫК: «Металл может играть во Второй лиге. Интересный проект»

Но клубу еще нужно пройти лицензирование

  • 07.07.2020 10:11
  • 2207 просмотров
  • 8 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Металл может играть во Второй лиге. Интересный проект»
© metalist

На днях появилась информация о клубе «Металл», который будет базироваться в Харькове и намерен с нового сезона начать выступления во Второй лиге.

Журналист Игорь Цыганык поделился информацией о проекте.

«Главным тренером «Металла» будет Александр Кучер. Эта команда планирует с нового сезона выступать во Второй лиге. Конечно, если пройдет лицензирование. Если им позволят играть во Второй лиге, то они будут играть там. Если нет, то придется играть на том уровне, который им предложат».

«Это очень амбициозный клуб. Кроме того, что там будет профессиональная команда, будет и детско-юношеская академия. В Харькове создают очень интересный проект. Бесспорно, всех интересует, имеет ли отношение к «Металлу» Александр Ярославский. Я пока не имею такого подтверждения. Я знаю, что Ярославский никогда не покидает футбол и находится в курсе всех событий, происходящих в Харькове. Сейчас официально владельцем клуба является бывший спортивный директор Металлиста Евгений Красников».

«Я надеюсь, что этот клуб начнет очень быстро расти и создаст конкуренцию не только «Металлисту-1925», но и грандам украинского футбола», - сказал Цыганык.

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Источник — #FootballHub

(7 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 11:45
    0
    В нашей стране, стране непуганых олигархов, стране где не существует законов и порядка, где все покупается и продается, в стране, где руководителем футбола - вор и мошенник, ВОЗМОЖНО все! Даже такое сообщение на информационной ленте УНИАН - поздравляем харьковский футбольний клуб Металл с завоеванием звания Чемпиона Украины сезона 2021-2022 гг !
    Ссылка
    Мирослав Костирко
      Мирослав Костирко, 07.07.2020 11:24
    0
    Хто-хто, а Циганик мав би знати регламент. Новостворений клуб повинен спочатку пограти хоч рік в аматорах. Чи Циганику вже відомо, що гроші в черговий раз переконають УАФ наплювати на свої ж правила?
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    AK_228
    online
      AK_228, 07.07.2020 10:39
    0
    REALIST, 07.07.2020 10:32
    "Це дуже амбітний клуб" - чим не нова інформація ?
    можно заявлять какие угодно цели.... через три года - чемпионство, через пять - выигрыш ЛЧ...
    конечно буду очень рад, если мой Металл хотя бы немного будет тот, который я видел
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    REALIST
    online
      REALIST, 07.07.2020 10:32
    -1
    AK_228, 07.07.2020 10:24
    Ничего нового... цыганык повторил то, что и так известно
    "Це дуже амбітний клуб" - чим не нова інформація ?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.07.2020 10:24
    +1
    Ничего нового... цыганык повторил то, что и так известно
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 07.07.2020 10:22
    +1
    Денег дадут и лицензирование пройдут
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    REALIST
    online
      REALIST, 07.07.2020 10:20
    -1
    «Цікавий проект»... вже таких проетів з десяток за останні роки, поки толку мало... Хіба Дніпро-1 щось покаже, якщо Бєня знов гальмувати не почне... і яка доля тоді чекає ФK «Металіст 1925» ?
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    DidOk
    online
      DidOk, 07.07.2020 10:17
    +1
    Віримо, що ФК "Металіст" повернеться ✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.07.2020 10:24
    +1
    Ничего нового... цыганык повторил то, что и так известно
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 07.07.2020 10:22
    +1
    Денег дадут и лицензирование пройдут
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 07.07.2020 10:17
    +1
    Віримо, що ФК "Металіст" повернеться ✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 11:45
    0
    В нашей стране, стране непуганых олигархов, стране где не существует законов и порядка, где все покупается и продается, в стране, где руководителем футбола - вор и мошенник, ВОЗМОЖНО все! Даже такое сообщение на информационной ленте УНИАН - поздравляем харьковский футбольний клуб Металл с завоеванием звания Чемпиона Украины сезона 2021-2022 гг !
    Ссылка
    Мирослав Костирко
      Мирослав Костирко, 07.07.2020 11:24
    0
    Хто-хто, а Циганик мав би знати регламент. Новостворений клуб повинен спочатку пограти хоч рік в аматорах. Чи Циганику вже відомо, що гроші в черговий раз переконають УАФ наплювати на свої ж правила?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.07.2020 10:39
    0
    REALIST, 07.07.2020 10:32
    "Це дуже амбітний клуб" - чим не нова інформація ?
    можно заявлять какие угодно цели.... через три года - чемпионство, через пять - выигрыш ЛЧ...
    конечно буду очень рад, если мой Металл хотя бы немного будет тот, который я видел
    Ссылка
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