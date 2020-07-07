Игорь ЦЫГАНЫК: «Металл может играть во Второй лиге. Интересный проект»

На днях появилась информация о клубе «Металл», который будет базироваться в Харькове и намерен с нового сезона начать выступления во Второй лиге.

Журналист Игорь Цыганык поделился информацией о проекте.

«Главным тренером «Металла» будет Александр Кучер. Эта команда планирует с нового сезона выступать во Второй лиге. Конечно, если пройдет лицензирование. Если им позволят играть во Второй лиге, то они будут играть там. Если нет, то придется играть на том уровне, который им предложат».

«Это очень амбициозный клуб. Кроме того, что там будет профессиональная команда, будет и детско-юношеская академия. В Харькове создают очень интересный проект. Бесспорно, всех интересует, имеет ли отношение к «Металлу» Александр Ярославский. Я пока не имею такого подтверждения. Я знаю, что Ярославский никогда не покидает футбол и находится в курсе всех событий, происходящих в Харькове. Сейчас официально владельцем клуба является бывший спортивный директор Металлиста Евгений Красников».

«Я надеюсь, что этот клуб начнет очень быстро расти и создаст конкуренцию не только «Металлисту-1925», но и грандам украинского футбола», - сказал Цыганык.