ВИДЕО. Все действия Малиновского в матче против Кальяри

5 июля в чемпионате Италии прошли матчи 30-го тура. Украинец Руслан Малиновский вышел в основе и сыграл 58 минут за «Аталанту», которая сумела переиграть в гостях «Кальяри» (1:0).

Единственный гол «Аталанта» забила с пенальти, который заработал Руслан. 27-летний украинский полузащитник вошел в символическую сборную 30-го тура Серии А по версии авторитетного портала WhoScored.

В текущем сезоне на счету Малиновского 26 матчей в чемпионате Италии, где он забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.