Малиновский вошел в сборную 30-го тура Серии А по версии WhoScored

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вошел в символическую сборную 30-го тура Серии А по версии авторитетного портала WhoScored.

«Аталанта» Малиновского в гостях победила «Кальяри» со счетом 1:0. Единственный гол «Аталанта» забила с пенальти, который заработал Руслан.

В текущем сезоне на счету Малиновского 26 матчей в чемпионате Италии, где он забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.