Дмитрий ШАСТАЛ: «Абу Ханна наступил мне сзади на ахилл. Была кровь»

24-летний украинский форвард «Александрии» Дмитрий Шастал поделился мнением о спорном пенальти, назначенном в ворота «Зари» в конце встречи (2:2).
«Абу Ханна наступил мне сзади на ахилл. Это хорошо видно на повторе за воротами. Если присмотреться: моя левая нога и его правая. Нужно очень сильно присмотреться. Я только сегодня увидел.
У меня носок был порван. Это был не легенький контакт. Даже кровь на ахилле была», — отметил Шастал.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Так говорит, как будто Абу Ханна его трактором переехал, клоун
Так говорит, как будто Абу Ханна его трактором переехал, клоун
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