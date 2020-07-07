Дмитрий ШАСТАЛ: «Абу Ханна наступил мне сзади на ахилл. Была кровь»

24-летний украинский форвард «Александрии» Дмитрий Шастал поделился мнением о спорном пенальти, назначенном в ворота «Зари» в конце встречи (2:2).

«Абу Ханна наступил мне сзади на ахилл. Это хорошо видно на повторе за воротами. Если присмотреться: моя левая нога и его правая. Нужно очень сильно присмотреться. Я только сегодня увидел.

У меня носок был порван. Это был не легенький контакт. Даже кровь на ахилле была», — отметил Шастал.