Дмитрий ШАСТАЛ: «Абу Ханна наступил мне сзади на ахилл. Была кровь»

Футболист «Александрии» считает, что пенальти в ворота «Зари» назначен справедливо

  • 07.07.2020 08:58
  • 696 просмотров
  • 3 комментария
Дмитрий ШАСТАЛ: «Абу Ханна наступил мне сзади на ахилл. Была кровь»
© ФК Александрия. Дмитрий Шастал

24-летний украинский форвард «Александрии» Дмитрий Шастал поделился мнением о спорном пенальти, назначенном в ворота «Зари» в конце встречи (2:2).

«Абу Ханна наступил мне сзади на ахилл. Это хорошо видно на повторе за воротами. Если присмотреться: моя левая нога и его правая. Нужно очень сильно присмотреться. Я только сегодня увидел.

У меня носок был порван. Это был не легенький контакт. Даже кровь на ахилле была», — отметил Шастал.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 07.07.2020 10:12
    0
    та най би він тебе хоч вбив там, яка різниця, якщо гравець проти якого фолили - був в явному офсайді?
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 07.07.2020 09:30
    +1
    Лучше б он тебе на головной мозг наступил, может врать перестал бы.
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    Special2
      Special2, 07.07.2020 09:24
    +2
    Контакт еле видно, а кровь была???
    Так говорит, как будто Абу Ханна его трактором переехал, клоун
    Ссылка
    Special2
      Special2, 07.07.2020 09:24
    +2
    Контакт еле видно, а кровь была???
    Так говорит, как будто Абу Ханна его трактором переехал, клоун
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 07.07.2020 09:30
    +1
    Лучше б он тебе на головной мозг наступил, может врать перестал бы.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.07.2020 10:12
    0
    та най би він тебе хоч вбив там, яка різниця, якщо гравець проти якого фолили - був в явному офсайді?
    Ссылка
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