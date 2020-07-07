«Оболонь-Бровар» сыграла вничью с «Прикарпатьем» в рамках 22-го тура Первой лиги. Встреча закончилась со счетом 3:3.
«Оболонь-Бровар» Киев – «Прикарпатье» – 3:3
Голы: Батальский, 38, 54, Безуглый, 45+3 – Барчук, 26 (пен.), Безуглый, 56 (автогол), Павлюк, 85.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Оболонь-Бровар - Прикарпатье
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Павлюк (Прикарпатье).
|57'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Никита Безуглый (Оболонь-Бровар).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь- Бровар).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Оболонь-Бровар).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь-Бровар).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Барчук (Прикарпатье).
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Источник — ФК Оболонь-Бровар
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