22-й тур
Оболонь-Бровар
3:3
Прикарпатье
06.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Оболонь-Бровар - Прикарпатье - 3:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча 22-го тура Первой лиги Украины

  • 07.07.2020 05:44
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Оболонь-Бровар - Прикарпатье - 3:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Оболонь-Бровар

«Оболонь-Бровар» сыграла вничью с «Прикарпатьем» в рамках 22-го тура Первой лиги. Встреча закончилась со счетом 3:3.

«Оболонь-Бровар» Киев – «Прикарпатье» – 3:3

Голы: Батальский, 38, 54, Безуглый, 45+3 – Барчук, 26 (пен.), Безуглый, 56 (автогол), Павлюк, 85.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Лучшие моменты матча Оболонь-Бровар - Прикарпатье
85' ГОЛ ! Мяч забил Олег Павлюк (Прикарпатье).
57' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Никита Безуглый (Оболонь-Бровар).
54' ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь- Бровар).
45' ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Оболонь-Бровар).
38' ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь-Бровар).
23' ГОЛ ! Мяч забил Роман Барчук (Прикарпатье).
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Источник — ФК Оболонь-Бровар

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