22-й тур
Оболонь-Бровар
3:3
Прикарпатье
06.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Потеряли очки. Оболонь выпустила победу в концовке игры с Прикарпатьем

6 июля состоялся заключительный матч 22-го тура Первой лиги Украины

  • 06.07.2020 20:59
  • 934 просмотра
  • 5 комментариев
Потеряли очки. Оболонь выпустила победу в концовке игры с Прикарпатьем
© ФК Оболонь-Бровар

Сегодня, 6 июля, состоялся заключительный матч 22-го тура Первой лиги Украины. В Киеве «Оболонь-Бровар» и «Прикарпатье» разошлись миром (3:3).

В матче было забито 6 голов. У киевлян дубль сделал Александр Батальский. Ведя в счете 3:1, хозяева поля потеряли важные очки, пропустив уравнивающий гол в концовке матча, на 85-й минуте.

Верхушка Первой лиги: «Металлист 1925», «Ингулец» (по 44 очка), «Агробизнес» (43), «Волынь» (42), «Минай» (41), «Рух» (40), «Оболонь-Бровар» (39), «Авангард» Краматорск (37). Идет напряженная борьба за 3 путевки в Премьер-лигу.

Чемпионат Украины. Первая лига

22-й тур, 6 июля, Киев

«Оболонь-Бровар» Киев – «Прикарпатье» – 3:3

Голы: Батальский, 38, 54, Безуглый, 45+3 – Барчук, 26 (пен.), Безуглый, 56 (автогол), Павлюк, 85.

«Оболонь-Бровар»: Федоривский, Майданевич, Безуглый, Белый, Прокопенко, Ульянченко (Валеев, 63), Савченко (Чидомере, 88), Мединский (Бровченко, 64), Слободян (Коваленко, 83), Гуськов (Ковбаса, 75), Батальский.

«Прикарпатье»: Вульчин, Бойко (Генык, 90+4), Борисевич, Пастух, Лаврук (Сикач, 55), Вацеба, Воробчак (Павлюк, 66), Цюцюра (Семотюк, 46), Шпирка (Хома, 83), Сондей, Барчук.

Предупреждения: Савченко, 62 – Воробчак, 22, Барчук, 31, Шпирка, 42, Бойко, 47, Борисевич, 52.

Турнирная таблица Первой лиги

Лучшие моменты матча Оболонь-Бровар - Прикарпатье
85' ГОЛ ! Мяч забил Олег Павлюк (Прикарпатье).
57' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Никита Безуглый (Оболонь-Бровар).
54' ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь- Бровар).
45' ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Оболонь-Бровар).
38' ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь-Бровар).
23' ГОЛ ! Мяч забил Роман Барчук (Прикарпатье).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 22:13
    0
    Mr.Frost, 06.07.2020 21:28
    Нажал...нажаль... бо я бажаю їм (окрІм мого МХ 1925) та Інгульцю звоювати путівки в УПЛ, як командам які борються за СПОРТИВНИМ принципом , а не у КАБІНЕТАХ як Рух та Мінтай!
    Докажи, що Рух і Волинь не боряться за спортивним принципом, а твій мх - 193456732 чесніше чесніших.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 21:59
    0
    Молодці Прикарпаття, програючи 3 - 1 зрівняли ... Проявили характер, молодці !
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 06.07.2020 21:55
    0
    Mr.Frost, 06.07.2020 21:28
    Нажал...нажаль... бо я бажаю їм (окрІм мого МХ 1925) та Інгульцю звоювати путівки в УПЛ, як командам які борються за СПОРТИВНИМ принципом , а не у КАБІНЕТАХ як Рух та Мінтай!
    С чем там они боряться,, договорняки катают каждый сезон. Там цели вышка и не было
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 21:43
    0
    Точное повторение первой игры с Металлургом.)
    Оболонь отпадает....
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 06.07.2020 21:28
    -1
    Нажал...нажаль... бо я бажаю їм (окрІм мого МХ 1925) та Інгульцю звоювати путівки в УПЛ, як командам які борються за СПОРТИВНИМ принципом , а не у КАБІНЕТАХ як Рух та Мінтай!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 22:13
    0
    Mr.Frost, 06.07.2020 21:28
    Нажал...нажаль... бо я бажаю їм (окрІм мого МХ 1925) та Інгульцю звоювати путівки в УПЛ, як командам які борються за СПОРТИВНИМ принципом , а не у КАБІНЕТАХ як Рух та Мінтай!
    Докажи, що Рух і Волинь не боряться за спортивним принципом, а твій мх - 193456732 чесніше чесніших.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 21:59
    0
    Молодці Прикарпаття, програючи 3 - 1 зрівняли ... Проявили характер, молодці !
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 06.07.2020 21:55
    0
    Mr.Frost, 06.07.2020 21:28
    Нажал...нажаль... бо я бажаю їм (окрІм мого МХ 1925) та Інгульцю звоювати путівки в УПЛ, як командам які борються за СПОРТИВНИМ принципом , а не у КАБІНЕТАХ як Рух та Мінтай!
    С чем там они боряться,, договорняки катают каждый сезон. Там цели вышка и не было
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 21:43
    0
    Точное повторение первой игры с Металлургом.)
    Оболонь отпадает....
    Ссылка
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