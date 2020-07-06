Потеряли очки. Оболонь выпустила победу в концовке игры с Прикарпатьем

Сегодня, 6 июля, состоялся заключительный матч 22-го тура Первой лиги Украины. В Киеве «Оболонь-Бровар» и «Прикарпатье» разошлись миром (3:3).

В матче было забито 6 голов. У киевлян дубль сделал Александр Батальский. Ведя в счете 3:1, хозяева поля потеряли важные очки, пропустив уравнивающий гол в концовке матча, на 85-й минуте.

Верхушка Первой лиги: «Металлист 1925», «Ингулец» (по 44 очка), «Агробизнес» (43), «Волынь» (42), «Минай» (41), «Рух» (40), «Оболонь-Бровар» (39), «Авангард» Краматорск (37). Идет напряженная борьба за 3 путевки в Премьер-лигу.

Чемпионат Украины. Первая лига

22-й тур, 6 июля, Киев

«Оболонь-Бровар» Киев – «Прикарпатье» – 3:3

Голы: Батальский, 38, 54, Безуглый, 45+3 – Барчук, 26 (пен.), Безуглый, 56 (автогол), Павлюк, 85.

«Оболонь-Бровар»: Федоривский, Майданевич, Безуглый, Белый, Прокопенко, Ульянченко (Валеев, 63), Савченко (Чидомере, 88), Мединский (Бровченко, 64), Слободян (Коваленко, 83), Гуськов (Ковбаса, 75), Батальский.

«Прикарпатье»: Вульчин, Бойко (Генык, 90+4), Борисевич, Пастух, Лаврук (Сикач, 55), Вацеба, Воробчак (Павлюк, 66), Цюцюра (Семотюк, 46), Шпирка (Хома, 83), Сондей, Барчук.

Предупреждения: Савченко, 62 – Воробчак, 22, Барчук, 31, Шпирка, 42, Бойко, 47, Борисевич, 52.

Турнирная таблица Первой лиги