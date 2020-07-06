33-й тур
Тоттенхэм
1:0
Эвертон
06.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Моуриньо борется за Лигу Европы. Тоттенхэм переиграл Эвертон с автоголом

На 24-й минуте Майкл Кин забил гол в свои ворота

  • 06.07.2020 23:57
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  • 1 комментарий
Моуриньо борется за Лигу Европы. Тоттенхэм переиграл Эвертон с автоголом
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В матче 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» переиграл «Эвертон» со счетом 1:0.

Единственное взятие ворот было зафиксировано на 24-й минуте. Майкл Кин забил гол в свои ворота.

Забавно, что игроки «Тоттенхэма» Уго Льорис и Сон Хын Мин едва не устроили потасовку после первого тайма.

Команда Жозе Моуриньо продолжает борьбу за путевку в Лигу Европы.

АПЛ. 33-й тур.

«Тоттенхэм» – «Эвертон» – 1:0

Гол: Майкл Кин, 24 (автогол).

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Б.Дэйвис, Сиссоко, Уинкс, Дайер, Ло Сельсо (Фертонген, 90+2), Сон Хын Мин (Бергвайн, 78), Лукас Моура (Ламела, 82), Кейн.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Сидибе, 77), Динь, Майкл Кин, Холгейт (Мина, 36), Сигурдссон (Бернард, 67), Андре Гомеш, Т.Дэйвис (Мойзе Кин, 77), Ивоби (Гордон, 46), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Холгейт, 28. Сиссоко, 48. Б.Дэйвис, 76. Алдервейрелд, 84. Андре Гомеш, 87.

Судья: Скотт.

Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 07.07.2020 00:04
    -1
    Ха, вот Моуриньо и ответил всем недоброжелателям.
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