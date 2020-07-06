Моуриньо борется за Лигу Европы. Тоттенхэм переиграл Эвертон с автоголом

В матче 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» переиграл «Эвертон» со счетом 1:0.
Единственное взятие ворот было зафиксировано на 24-й минуте. Майкл Кин забил гол в свои ворота.
Забавно, что игроки «Тоттенхэма» Уго Льорис и Сон Хын Мин едва не устроили потасовку после первого тайма.
Команда Жозе Моуриньо продолжает борьбу за путевку в Лигу Европы.
АПЛ. 33-й тур.
«Тоттенхэм» – «Эвертон» – 1:0
Гол: Майкл Кин, 24 (автогол).
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Б.Дэйвис, Сиссоко, Уинкс, Дайер, Ло Сельсо (Фертонген, 90+2), Сон Хын Мин (Бергвайн, 78), Лукас Моура (Ламела, 82), Кейн.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Сидибе, 77), Динь, Майкл Кин, Холгейт (Мина, 36), Сигурдссон (Бернард, 67), Андре Гомеш, Т.Дэйвис (Мойзе Кин, 77), Ивоби (Гордон, 46), Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Предупреждения: Холгейт, 28. Сиссоко, 48. Б.Дэйвис, 76. Алдервейрелд, 84. Андре Гомеш, 87.
Судья: Скотт.
Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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