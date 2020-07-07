«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» в 33-м туре АПЛ. Матч закончился со счетом 1:0.
Смотрите видео гола и обзор матча:
Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Эвертон
|24'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Майкл Кин (Эвертон).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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