ФК Заря: «Может пригласить в Украину арбитров, которые сейчас без работы?»

Луганская «Заря» опубликовала на официальном сайте материал, в котором жестко раскритиковала судейство во второй части сезона.

Луганчане детально изложили свою версию спорных эпизодов, с ней можно ознакомиться здесь. Также клуб шокирован тем, что только пять арбитров в Украине получили лицензию VAR.

«Сейчас «Заря» является чемпионом по играм с назначенной системой ВАР. Её-то в украинский чемпионат внедрили, но пользоваться ей так и не научились. Повторы арбитры у нас смотрят по пять минут (так было во вчерашнем матче с «Александрией», когда Екатерина Монзуль отсматривала эпизод со вторым пенальти). После просмотра системы ВАР принимаются абсолютно нелогичные решения. Опять же, как в эпизоде игры 29-го тура с «Александрией» слышна реплика Екатерины Монзуль о том, что она не видит оснований для назначения 11-метрового удара на 76-й минуте за фол Абу Ханны, однако после просмотра ВАР назначается абсолютно нелогичный 11-метровый.

Кроме того, арбитров, которые обучены работать с этой самой системой ВАР, можно перебрать по пальцам. Это Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Евгений Арановский, Сергей Бойко и Николай Балакин. Вот, собственно, и все кандидатуры. Последний отстранен. Арановский и Бойко – киевляне.

Поэтому когда на наш следующий матч с «Колосом» опять будет назначена условная Екатерина Монзуль или Виталий Романов это уже никого не удивит. А вот закончится ли издевательство со стороны судейского корпуса над одним из старейших клубов Украины? Этот вопрос остается риторическим.

В завершение скажем, что если мы кому-то стоим поперек горла, если появилась неудобная команда, которая не вписывается в планы некоторых клубов, то мы еще раз подчеркнем, что «Заря» играет, в первую очередь, в футбол, а не в закулисные игры. Сейчас простаивают чемпионаты Франции и Голландии. Множество опытных судей остались без работы. Так может пригласить их хотя бы поделиться опытом?», – сказано в сообщении «Зари».