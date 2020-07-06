Названа сумма, за которую Коломойский продаст долю в Карпатах Смалийчуку

Футбольный агент Михаил Метревели сообщил, за какую сумму Игорь Коломойский может продать свою долю в Карпатах другому совладельцу клуба, Олегу Смалийчуку:

«Коломойский встретится со Смалийчуком и пригласит его на кофе, если Смалийчук заплатит за кофе не менее 30 миллионов долларов. «Карпаты» не интересуют Коломойского. Как и все другие клубы, в которых он тем или иным способом принимал участие.

Есть «Днепр-1», который нужно возрождать. Бурная фантазия подсказывает, что, возможно, слияние между Зарей и Днепром-1 . Это более серьезный для него будет проект, с участием того же Геллера. Поэтому у Олега шансов очень мало».