Названа сумма, за которую Коломойский продаст долю в Карпатах Смалийчуку

Михаил Метревели считает, что пакет из 50% акций стоит около 30 млн долларов

  • 06.07.2020 22:15
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Названа сумма, за которую Коломойский продаст долю в Карпатах Смалийчуку
© УНИАН

Футбольный агент Михаил Метревели сообщил, за какую сумму Игорь Коломойский может продать свою долю в Карпатах другому совладельцу клуба, Олегу Смалийчуку:

«Коломойский встретится со Смалийчуком и пригласит его на кофе, если Смалийчук заплатит за кофе не менее 30 миллионов долларов. «Карпаты» не интересуют Коломойского. Как и все другие клубы, в которых он тем или иным способом принимал участие.

Есть «Днепр-1», который нужно возрождать. Бурная фантазия подсказывает, что, возможно, слияние между Зарей и Днепром-1 . Это более серьезный для него будет проект, с участием того же Геллера. Поэтому у Олега шансов очень мало».

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Источник — Великий футбол

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