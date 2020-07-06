Владимир ЧЕСНАКОВ: «Исенко тащит 80% пенальти»

Капитан «Ворсклы» отметил игру 16-летнего вратаря

  • 06.07.2020 16:50
  • 656 просмотров
  • 0 комментариев
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Исенко тащит 80% пенальти»
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Капитан полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал феерию 16-летнего вратаря Павла Исенко в серии пенальти в полуфинале Кубка Украины против «Мариуполя» (1:1, 3:2 - по пен).

«Я не ожидал, что он будет стоять. Думал, что Резо будет стоять и тащить. Тут смотрю - Паша выходит. Удивлен был, когда он вытащил три пенальти. Сюжет фильма можно написать. Потом уже мне сказали, что он 80% пенальти тащит», - сказал Чеснаков.

Читайте также: Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Исенко делал все обдуманно. Это не лотерея»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности