Владимир ЧЕСНАКОВ: «Исенко тащит 80% пенальти»

Капитан полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал феерию 16-летнего вратаря Павла Исенко в серии пенальти в полуфинале Кубка Украины против «Мариуполя» (1:1, 3:2 - по пен).
«Я не ожидал, что он будет стоять. Думал, что Резо будет стоять и тащить. Тут смотрю - Паша выходит. Удивлен был, когда он вытащил три пенальти. Сюжет фильма можно написать. Потом уже мне сказали, что он 80% пенальти тащит», - сказал Чеснаков.
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Источник — Футбол 1/2/3
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