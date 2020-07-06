Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Исенко делал все обдуманно. Это не лотерея»

Тренер вратарей полтавской «Ворсклы» Сергей Долганский поведал о подготовке 16-летнего Павла Исенко к серии пенальти в полуфинале Кубка Украины против «Мариуполя» (1:1, 3:2 - по пен).

«Когда он выходил на поле, мы разговаривали о вратарских моментах. Я у него между прочим спросил: «Ты готов?», он сказал «Да». Он так это сказал, что я понял, что он действительно готов. Те удары, которые он отбивал, это была не лотерея с его стороны. Он делал все это обдуманно, мы это все разбирали», - сказал Долганский.