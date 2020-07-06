Максим ДЕГТЯРЕВ: «Быстрый гол Днепра-1 надломил нас»

Форвард «Олимпика» – о поражении от днепрян

  • 06.07.2020 16:13
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Максим ДЕГТЯРЕВ: «Быстрый гол Днепра-1 надломил нас»
© ФК Олимпик Донецк. Максим Дегтярев

Нападающий донецкого «Олимпика» Максим Дегтярев прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:2) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

«Пропущенный быстрый гол, конечно, не входил в наши планы, это нас немного надломило. Но постепенно мы выровняли игру, взяли мяч под контроль, создали несколько моментов – не удалось реализовать. Во втором тайме тоже пропустили в начале… Первые минуты обоих таймов у нас не задались. В целом, считаю, мы наиграли, как минимум на гол.

Мы знали, как будет действовать Днепр-1, они всегда агрессивны в атаке, играют в быстрый футбол. Кроме того, у них хороший подбор исполнителей. При этом в обороне у них были свободные зоны, которыми мы, к сожалению, не воспользовались», - сказал Дегтярев.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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