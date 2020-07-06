Экс-бека Динамо поместили на карантин в Китае

Бывший центральный защитник «Динамо» Тамаш Кадар, которого киевский клуб продал в «Шаньдун Лунэн» еще в конце февраля, наконец-то сумел прибыть в Китай.
По информации китайской прессы, в настоящий момент 30-летний венгерский защитник отбывает 14-дневный карантин в городе Сямынь.
Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона в китайской Суперлиге был отложен. Ожидается, что турнир будет начат 25 июля.
«Динамо» выручило от продажи Кадара 4 миллиона евро.
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Источник — Xinhua
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