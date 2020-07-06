ВИДЕО 18+. В 16-летнего российского вратаря попала молния. Он в реанимации

На тренировке случился ужасный инцидент

  • 06.07.2020 15:35
  • 2281 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО 18+. В 16-летнего российского вратаря попала молния. Он в реанимации
© Instagram. Иван Заборовский

Во время тренировки в 16-летнего вратаря российского клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния. 

Удивительно, но парень выжил и попал в реанимацию, сейчас он находится в искусственной коме.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.07.2020 16:06
    +1
    Sergio Петренко, 06.07.2020 15:39
    Ахринеть
    Такая же мысль в голове
    Ссылка
    Sergio Петренко
      Sergio Петренко, 06.07.2020 15:39
    +1
    Ахринеть
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.07.2020 16:06
    +1
    Sergio Петренко, 06.07.2020 15:39
    Ахринеть
    Такая же мысль в голове
    Ссылка
    Sergio Петренко
      Sergio Петренко, 06.07.2020 15:39
    +1
    Ахринеть
    Ссылка
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