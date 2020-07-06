ВИДЕО 18+. В 16-летнего российского вратаря попала молния. Он в реанимации

Во время тренировки в 16-летнего вратаря российского клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния.
Удивительно, но парень выжил и попал в реанимацию, сейчас он находится в искусственной коме.
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Источник — Sport.ua
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