Беньямин ВЕРБИЧ: «Фокус на среду»

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич готовится к финалу Кубка Украины против «Ворсклы» после поражения от «Шахтера» (2:3) в 29-м туре УПЛ.
«Важно не то, что ты упал, важно то, что ты поднялся. Фокус на среду», — написал Вербич в Instagram.
Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30.
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Источник — Instagram
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Можно, кстати, Гармаша в срочном порядке вызвать и даже Морозюка! ...с ними хоть какой то результат был.
Можно, кстати, Гармаша в срочном порядке вызвать и даже Морозюка! ...с ними хоть какой то результат был.
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