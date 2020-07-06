Беньямин ВЕРБИЧ: «Фокус на среду»

Полузащитник «Динамо» настраивается на финал Кубка Украины

  • 06.07.2020 13:57
  • 1116 просмотров
  • 1 комментарий
Беньямин ВЕРБИЧ: «Фокус на среду»
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич готовится к финалу Кубка Украины против «Ворсклы» после поражения от «Шахтера» (2:3) в 29-м туре УПЛ.

«Важно не то, что ты упал, важно то, что ты поднялся. Фокус на среду», — написал Вербич в Instagram.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s not how you fall,it’s how you get up💪🙏 Focus on Wednesday💙@fc_dynamo_kyiv

Публикация от Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

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Источник — Instagram

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Комментарии
    8number
    online
      8number, 06.07.2020 14:39
    0
    Правильно. Даёшь бойню со слезами, пенальти и красными!
    Можно, кстати, Гармаша в срочном порядке вызвать и даже Морозюка! ...с ними хоть какой то результат был.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 06.07.2020 14:39
    0
    Правильно. Даёшь бойню со слезами, пенальти и красными!
    Можно, кстати, Гармаша в срочном порядке вызвать и даже Морозюка! ...с ними хоть какой то результат был.
    Ссылка
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