Беньямин ВЕРБИЧ: «Фокус на среду»

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич готовится к финалу Кубка Украины против «Ворсклы» после поражения от «Шахтера» (2:3) в 29-м туре УПЛ.

«Важно не то, что ты упал, важно то, что ты поднялся. Фокус на среду», — написал Вербич в Instagram.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30.