Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Жаль, что мы потеряли очень важные очки»

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал поражение в матче 29-го тура УПЛ с «Шахтером» (2:3).

«В первом тайме, наверное, были волнение и обеспокоенность результатом. Играть намного легче, когда над тобой ничего не довлеет. На мой взгляд, это сковывало нашу команду в первом тайме, и мы допускали много простых ошибок и не могли ничего конструктивного сделать в атаке. Счет в первом тайме был абсолютно по игре.

Жаль, что мы потеряли очень важные очки, но впереди еще три игры, в которых все будет зависеть только от нас», — отметил Михайличенко в интервью программе «Профутбол».