Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Жаль, что мы потеряли очень важные очки»

Наставник киевского «Динамо» поделился впечатлениями о поражении от донецкого «Шахтера» (2:3)

  • 06.07.2020 13:14
  • 1957 просмотров
  • 12 комментариев
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Жаль, что мы потеряли очень важные очки»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал поражение в матче 29-го тура УПЛ с «Шахтером» (2:3).

«В первом тайме, наверное, были волнение и обеспокоенность результатом. Играть намного легче, когда над тобой ничего не довлеет. На мой взгляд, это сковывало нашу команду в первом тайме, и мы допускали много простых ошибок и не могли ничего конструктивного сделать в атаке. Счет в первом тайме был абсолютно по игре.

Жаль, что мы потеряли очень важные очки, но впереди еще три игры, в которых все будет зависеть только от нас», — отметил Михайличенко в интервью программе «Профутбол».

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Источник — Динамомания

(8 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 14:33
    0
    Dynamo_Cyprus, 06.07.2020 14:20
    Жаль что их Заря потеряла...а на вас пох))
    Заря не потеряла, а их отобрали.
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    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 06.07.2020 14:20
    +2
    Жаль что их Заря потеряла...а на вас пох))
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 06.07.2020 14:18
    +1
    Kevko, 06.07.2020 14:06
    Жаль, что мы потеряли великий клуб "Динамо" (Киев).
    И Михайличенко тоже приложился к этому.
    А Вы знаете, это ведь общая тенденция. Посмотрите: "Динамо" Тбилиси, Москва, Минск. Бывшие республиканские гранды-динамовцы сейчас ВСЕ на дне или очень близко. Киев - держался до последнего и последним сейчас тонет...
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    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2020 14:14
    0
    миха уже из уважения к клубу мог бы свалить, толку конечно мало будет учитывая что сурк найдет очередного динамовца, но все же
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    Kevko
    online
      Kevko, 06.07.2020 14:07
    -1
    Жаль, что мы потеряли великий клуб "Динамо" (Киев).
    И Михайличенко тоже приложился к этому.
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    Kevko
    online
      Kevko, 06.07.2020 14:07
    -1
    Жаль, что мы потеряли великий клуб "Динамо" (Киев).
    И Михайличенко тоже приложился к этому.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 06.07.2020 14:06
    0
    Жаль, что мы потеряли великий клуб "Динамо" (Киев).
    И Михайличенко тоже приложился к этому.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 14:02
    -2
    karaim2011, 06.07.2020 13:59
    "Спасибо" Суркису за добитое Динамо
    и за добитый украинский футбол в целом
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    karaim2011
      karaim2011, 06.07.2020 13:59
    0
    "Спасибо" Суркису за добитое Динамо
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2020 13:29
    0
    Самое слабое наверное дк за долгие годы и просвета - О,О
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 13:21
    0
    только в лиге европы ждите новые лугано, там бойко и романовых нет.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 13:21
    0
    михайлыченко не можэ, суддя допоможэ.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 06.07.2020 14:20
    +2
    Жаль что их Заря потеряла...а на вас пох))
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 06.07.2020 14:18
    +1
    Kevko, 06.07.2020 14:06
    Жаль, что мы потеряли великий клуб "Динамо" (Киев).
    И Михайличенко тоже приложился к этому.
    А Вы знаете, это ведь общая тенденция. Посмотрите: "Динамо" Тбилиси, Москва, Минск. Бывшие республиканские гранды-динамовцы сейчас ВСЕ на дне или очень близко. Киев - держался до последнего и последним сейчас тонет...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 14:33
    0
    Dynamo_Cyprus, 06.07.2020 14:20
    Жаль что их Заря потеряла...а на вас пох))
    Заря не потеряла, а их отобрали.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2020 14:14
    0
    миха уже из уважения к клубу мог бы свалить, толку конечно мало будет учитывая что сурк найдет очередного динамовца, но все же
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 06.07.2020 14:06
    0
    Жаль, что мы потеряли великий клуб "Динамо" (Киев).
    И Михайличенко тоже приложился к этому.
    Ссылка
    karaim2011
      karaim2011, 06.07.2020 13:59
    0
    "Спасибо" Суркису за добитое Динамо
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2020 13:29
    0
    Самое слабое наверное дк за долгие годы и просвета - О,О
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 13:21
    0
    только в лиге европы ждите новые лугано, там бойко и романовых нет.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 13:21
    0
    михайлыченко не можэ, суддя допоможэ.
    Ссылка
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