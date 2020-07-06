Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Рябоконя нужно причислять к гроссмейстерам»

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал уверенную победу «Десны» над «Колосом» (5:1).

«После одного из поражений «Десны» в матче с «Динамо», я обвинил их в старомодном футболе. Однако за последние два тура «Десна» набрала фантастические обороты. Нужно отдать должное Рябоконю - его нужно причислить и посчитать гроссмейстером. Он как Анатолий Карпов: без яркого стиля, но приносит результат», - сказал Метревели.

Борьба трех команд. Десна опережает Динамо по дополнительным критериям.