ВИДЕО. Как фанаты Зенита встретили Ракицкого и компанию в аэропорту

Питерский клуб обыграл «Краснодар» и в очередной раз стал чемпионом России

  • 06.07.2020 09:22
  • 689 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как фанаты Зенита встретили Ракицкого и компанию в аэропорту
© ФК Зенит

В поединке 26-го тура РПЛ питерский «Зенит», за который выступает 30-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, на выезде обыграл «Краснодар» (4:2), обеспечив себе чемпионское звание.

Чтобы поздравить команду с чемпионством, в аэропорту Санкт-Петербурга собралось множество фанатов «Зенита». Болельщики устроили настоящее файер-шоу.

Видео встречи от первого лица Ракицкий поделился в Instagram.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 06.07.2020 09:51
    -2
    Российский футбол не теряет зрелищности, интриги и качества. Ракицкого поздравляем с очередным званием. Хейтерам пора браться за клавиатуру.....
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности