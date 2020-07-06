ВИДЕО. Как фанаты Зенита встретили Ракицкого и компанию в аэропорту

В поединке 26-го тура РПЛ питерский «Зенит», за который выступает 30-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, на выезде обыграл «Краснодар» (4:2), обеспечив себе чемпионское звание.
Чтобы поздравить команду с чемпионством, в аэропорту Санкт-Петербурга собралось множество фанатов «Зенита». Болельщики устроили настоящее файер-шоу.
Видео встречи от первого лица Ракицкий поделился в Instagram.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.