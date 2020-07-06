34-й тур
Вильярреал
1:4
Барселона
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вильярреал — Барселона — 1:4. Видео голов и обзор матча

Каталонская команда разгромила соперника в поединке 34-го тура Ла Лиги

  • 06.07.2020 09:08
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Вильярреал — Барселона — 1:4. Видео голов и обзор матча
© ФК Барселона

В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» на выезде разгромила «Вильярреал» со счетом 4:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Вильярреал» — «Барселона» — 1:4
Голы: Морено, 14 — Гризманн, 4, 45, Суарес, 20, Фати, 87

Лучшие моменты матча Вильярреал - Барселона
87' ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
45' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
20' ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Барселона).
14' ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
4' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
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Источник — Sport.ua

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