В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» на выезде разгромила «Вильярреал» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вильярреал» — «Барселона» — 1:4
Голы: Морено, 14 — Гризманн, 4, 45, Суарес, 20, Фати, 87
Лучшие моменты матча Вильярреал - Барселона
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Барселона).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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