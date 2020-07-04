Вильярреал - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Заруба команд, которым крайне необходимо побеждать

  • 04.07.2020 18:17
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Вильярреал - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© AS

«Барселона» как-то совсем неудачно возобновила сезон чемпионата Испании. В четырех последних турах команда трижды сыграла вничью и не только растеряла преимущество в два очка перед «Реалом», но и отпустила мадридцев на 4 пункта. И за 5 туров до конца каталонцам нужно не просто отыграть отставание, но и выйти вперед, так как в случае равенства очков по дополнительным показателям впереди остается команда Зинедина Зидана.

В целом, у «Барселоны» был более сложный календарь, однако предстоящий выездной матч с «Вильярреалом» должен стать последним действительно тяжелым в чемпионате. «Вильярреал» здорово возобновил сезон и в шести сыгранных поединках лишь раз сыграл вничью и пять раз выиграл. Карантинная пауза реально пошла команде на пользу, ведь до нее были три подряд поражения.

marca.com

«Желтая субмарина» поднялась на 5-е место и ведет борьбу за место в Лиге чемпионов, где не играла четыре года - до «Севильи» всего три очка. Правда, календарь очень непростой, в том числе еще матчи с «Реалом», «Хетафе» и «Реал» Сосьедадом.

Несмотря на все проблемы внутри «Барселоны», каталонцы остаются однозначными фаворитами противостояния у букмекеров.

У хозяев больших проблем с составом нет, а вот у «Барселоны» вновь не сможет играть защитник Самуэль Юмтити, у которого повреждено колено. Вне игры остаются Усман Дембеле и Фрэнки де Йонг.

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5 июля, воскресенье

«Вильярреал» — «Барселона»
Вильярреал. Начало в 23:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Источник — Sport.ua

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