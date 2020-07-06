Два ассиста Месси. Барселона справилась с Вильярреалом и преследует Реал

В чемпионате Испании 5 июля состоялись матчи 34-го тура Ла Лиги.

«Барселона» справилась с «Вильярреалом» (4:1) и продолжает преследовать «Реал». По разу отличились Луис Суарес, Антуан Гризманн и Ансу Фати, еще один гол хозяева поля забили в свои ворота. Две голевых передачи отдал Лионель Месси.

Четыре очка разделяет двух грандов в турнирной таблице. Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (77), «Барселона» (73), «Атлетико» (62), «Севилья» (57), «Вильярреал» (54), «Хетафе» (53), «Реал Сосьедад» (50), «Атлетик» (48), «Валенсия» и «Гранада» (по 47).

Ла Лига. 34-й тур

«Эспаньол» – «Леганес» – 0:1

Гол: Хонатан Сильва, 53.

«Осасуна» – «Хетафе» – 0:0

«Вильярреал» – «Барселона» – 1:4

Голы: Херард Морено, 14 – Пау Торрес, 3, автогол, Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 86.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Тригерос, 56), Иборра (Сориано, 46), Замбо, Пако Алькасер (Бакка, 36. Ниньо, 70), Х.Морено (Мойсес Гомес, 46), Чиквуэзе.

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Араухо, 82), Жорди Альба, Семеду (Ракитич, 60), Лангле, Видаль, Бускетс (Брэйтуэйт, 73), Сержи Роберто, Месси, Суарес (Пуч, 60), Гризманн (Фати, 72).

Предупреждение: Пау Торрес, 17.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Турнирная таблица Ла Лиги