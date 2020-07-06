В поединке 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Эспаньол» дома уступил «Леганесу» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Эспаньол» — «Леганес» — 0:1
Гол: Сильва, 53
Лучшие моменты матча Эспаньол - Леганес
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Хонатан Сильва (Леганес).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.