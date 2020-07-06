БУЛЕЦА: «Увидел действия голкипера до перерыва и пробил в другой угол»

Хавбек «Днепра-1» – о том, как забил «Олимпику»

  • 06.07.2020 05:02
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БУЛЕЦА: «Увидел действия голкипера до перерыва и пробил в другой угол»
© СК Днепр-1. Сергей Булеца

Полузащитник «Днепра-1» Сергей Булеца прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

– Вы вышли на замену и сразу забили. Удалось сразу почувствовать ритм игры?
– Нет, на самом деле трудно входить в такие матчи. Тем более, я некоторое время не тренировался и провел только два занятия с командой.

– Прокомментируйте ваш гол, удар со штрафного.
– Я видел в первом тайме, как Коркишко выполнял подобный удар со штрафного, и тогда вратарь «читал» ситуацию, поэтому решил пробить в противоположный угол.

– Сегодня был дебют молодого вратаря «Олимпика». Как вам его действия? Знали, как он будет играть?
– Он действительно еще молодой, поэтому надо набираться больше опыта в УПЛ. Еще раз повторюсь, что я просто посмотрел эпизод с его участием в первом тайме, так и забил.

– Сегодня команда впервые после рестарта чемпионата сыграла в защите на ноль. Какие коррективы в игру внес тренер?
– Мы на каждой тренировке работаем над действиями в защите, есть своя тактика. У нас обороняется вся команда, поэтому и не дали сегодня сопернику забить.

– Команда действовала достаточно агрессивно. Это была установка тренера?
– Вы имеете в виду прессинг? В первом тайме нам удавалось прессинговать соперника, а после перерыва уже были не такими активными, поэтому у соперника уже появились острые атаки.

– А почему команде «подсела» в конце встречи?
– Прессинговать весь матч тоже нельзя. Это одной команде не удастся. Поэтому в конце игры уже сил было меньше.

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Источник — СК Днепр-1

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