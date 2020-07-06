Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Лужного кроме мата ничего нет»

Специалист – о поражении «Динамо» от «Шахтера»

  • 06.07.2020 04:02
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Лужного кроме мата ничего нет»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от донецкого «Шахтера» (2:3).

«Превосходство в составе и мастерстве. Сейчас 20 очков отрыва. Я сегодня с Лужным разговаривал. У него кроме мата ничего нет. 

Первый тайм обсуждать не стоит. Динамо просто присутствовало. Они хоть немного сгладили игру тем, что во втором тайме два гола забили. Шахтер в первой половине встречи сделал результат, а потом расслабился. Хоть там и молодые.

Сейчас Шахтер ничего не может надломить. Задача решена. Каштру имеет отличную возможность наигрывать молодежь, чем он и пользуется.

Вообще Шахтер должен был играть плохо в этой игре, ведь люди выступают впервые вместе на официальном уровне», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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