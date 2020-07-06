Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 33-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» дома обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0.
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Астон Вилла
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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