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05.07.2020 18:30   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Хозяева – фавориты, но гостям очки нужнее

  • 05.07.2020 08:21
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Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© ФК Ливерпуль

В воскресенье, 5-го июля, состоится матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Астон Виллу».

Команда Юргена Клоппа досрочно стала чемпионом Англии и теперь доигрывает сезон АПЛ со спокойной душой. За 6 туров до конца сезона «красные» опережают ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 20 баллов. Было бы еще больше, если бы не разгромное поражение команде Пепа Гвардиолы (0:4) в минувшем туре.

Кроме того, из-за удачного сезона в АПЛ «Ливерпуль» начал часто проигрывать в других турнирах. К примеру, до паузы «красные» вылетели из Кубка Англии от «Челси» (0:2), а также уступили «Атлетико» в дополнительное время в ходе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) и попрощались с еврокубками.

Впрочем, в следующем сезоне «Ливерпуль» может снова попытаться выиграть главный европейский трофей, тогда как соперник по предстоящему матчу, «Астон Вилла», о еврокубках пока только мечтает. Более реальной задачей на нынешний сезон является сохранение прописки в АПЛ, но пока «Львы» ближе к вылету в Чемпионшип.

Команда из Бирмингема находится на 18 месте в таблице с 27 очками. Чтобы выйти из красной зоны, ей необходимо отыграть 1 балл у «Уотфорда», который идет 17-м. Но результаты клуба не внушают оптимизма. Последний раз «Астон Вилла» побеждала в конце января, безвыигрышная серия составляет восемь матчей.

Букмекеры на победу «Ливерпуля» дают коэффициент 1,33, на ничью - 6,15, а на победу «Астон Виллы» - 10.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александр-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

«Астон Вилла»: Нюланд – Аль-Мухаммади, Мингс, Хос, Конса, Хурихэйн, Луис, МакГин, Грилиш, Дэвис, Эль-Гази.

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5 июля, воскресенье

«Ливерпуль» – «Астон Вилла»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 18:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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