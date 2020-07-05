33-й тур
Ливерпуль
2:0
Астон Вилла
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль всухую обыграл Астон Виллу

«Красные» добыли очередную победу в чемпионате Англии

  • 05.07.2020 20:32
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Ливерпуль всухую обыграл Астон Виллу
© ФК Ливерпуль

В поединке 33-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» дома обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0. Оба гола «красные» забили во втором тайме поединка.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 2:0
Голы: Мане, 71, Джонс, 89

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Уильямс, 90), Александер-Арнолд, Гомес, Фабиньо (Хендерсон, 61), Кейта (Джонс, 85), Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 61), Мане, Салах, Ориги (Фирмино, 60).
«Астон Вилла»: Рейна, Мингз, Тэйлор, Конса, Хоз, Дуглас Луис, Грилиш, Эль-Гази (Хота, 74), Макгинн, Трезеге (Василев, 85), Дэвис (Саматта, 74).
Предупреждения: Робертсон (21), Макгинн (36).

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Источник — Sport.ua

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