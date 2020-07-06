Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Есть Шахтер и остальные команды»

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал результат матча 29 тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» (2:3).
«В чем Шахтер превосходит Динамо: тактика или состав? Я уже говорил - бюджет. Шахтер сейчас напоминает ПСЖ во Франции - есть парижане и остальные команды.
Частные случаи бывают в очных встречах. Например, полтавская Ворскла обыграла Шахтер в чемпионате Украины. На длинной дистанции нужен бюджет, на короткой - ты можешь обыграть любого соперника.
Шахтер играет все матчи на победу, при этом придерживаясь собственной стратегии. Это самое главное.
Молодежь в стартовом составе? Шахтер очень последовательно и солидно определил стартовый состав на матч с Динамо. Каштру имеет шикарную возможность посмотреть на этих футболистов.
Тренер присматривается к августовской встрече в Лиге Европы (с Вольфсбургом - прим.). Поэтому на левом фланге он пробует и Сиприано, и Болбата. Что касается Витао, то бразилец засиделся в дубле, поэтому его нужно пробовать в основном составе», - сказал Метревели.
Источник — Футбол 1/2/3
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