ДЕНИСОВ: «Динамо забивает, сколько сможет, а Шахтер – сколько захочет»

Известный журналист – об очередной победе «горняков»

  • 06.07.2020 02:15
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ДЕНИСОВ: «Динамо забивает, сколько сможет, а Шахтер – сколько захочет»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Ведущий программы «Великий Футбол» Александр Денисов прокомментировал результат матча на «Олимпийском» между «Динамо» и «Шахтером» (2:3).

«Шахтер по делу победил Динамо. Более того, складывается впечатление, что «горняки» в двух последних матчах против динамовцев играли по формуле: «вы забьёте нам, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим».

Превосходство Шахтера над Динамо настолько очевидно, что его победы воспринимаются не только прогнозируемо и закономерно, но даже буднично. 

Что касается  динамовцев, то после этого поражения они значительно усложнили себе борьбу за второе место. Откровенно говоря, я не вижу, в чем на данный момент команда Михайличенко лучше команд Скрипника или Рябоконя», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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