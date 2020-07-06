ДЕНИСОВ: «Динамо забивает, сколько сможет, а Шахтер – сколько захочет»

Ведущий программы «Великий Футбол» Александр Денисов прокомментировал результат матча на «Олимпийском» между «Динамо» и «Шахтером» (2:3).

«Шахтер по делу победил Динамо. Более того, складывается впечатление, что «горняки» в двух последних матчах против динамовцев играли по формуле: «вы забьёте нам, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим».

Превосходство Шахтера над Динамо настолько очевидно, что его победы воспринимаются не только прогнозируемо и закономерно, но даже буднично.

Что касается динамовцев, то после этого поражения они значительно усложнили себе борьбу за второе место. Откровенно говоря, я не вижу, в чем на данный момент команда Михайличенко лучше команд Скрипника или Рябоконя», - сказал Денисов.