ВИДЕО. Монзуль и VAR. Третьяков сравнял счет с очень спорного пенальти

В воскресенье, 5 июля, состоялся матч 29-го тура УПЛ, в котором «Заря» принимала «Александрию» (2:2).
На 76-й минуте поединка случился ключевой эпизод матча. Судья матча Екатерина Монзуль поставила 11-метровый в ворота луганчан после просмотра VAR. Максим Третьяков сравнял счет для гостей с пенальти (2:2).
Смотрите видео гола Максима Третьякова, 76 мин (пен.)
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Источник — ТСН
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