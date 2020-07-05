ВИДЕО. Монзуль и VAR. Третьяков сравнял счет с очень спорного пенальти

На 76-й минуте матча «Зари» и «Александрии» случился ключевой эпизод

  • 05.07.2020 21:23
  • 1263 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Монзуль и VAR. Третьяков сравнял счет с очень спорного пенальти
© УАФ. Екатерина Монзуль

В воскресенье, 5 июля, состоялся матч 29-го тура УПЛ, в котором «Заря» принимала «Александрию» (2:2).

На 76-й минуте поединка случился ключевой эпизод матча.  Судья матча Екатерина Монзуль поставила 11-метровый в ворота луганчан после просмотра VAR. Максим Третьяков сравнял счет для гостей с пенальти (2:2).

Смотрите видео гола Максима Третьякова, 76 мин (пен.)

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Источник — ТСН

(4 голоса)

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Комментарии
    beba2018
      beba2018, 05.07.2020 21:54
    0
    Та да Шубники уже сразу стали минусы добавлять😁😁😁
    Правда в глаза колит
    Ссылка
    beba2018
      beba2018, 05.07.2020 21:49
    -2
    Футбольная Украина вставай, судей НАКОЛ сажай!!!
    Звонок Сурка и пинальти второй с неоткуда
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 05.07.2020 21:44
    -1
    Bogdan Plisyuk, 05.07.2020 21:36
    О боги , на ногу наступил, так можно подставляться в каждом матче. Шубы не пахнут)
    В каждом? В штрафной? За это и дают. Главное не центре поля
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
      Bogdan Plisyuk, 05.07.2020 21:36
    -1
    О боги , на ногу наступил, так можно подставляться в каждом матче. Шубы не пахнут)
    Ссылка
    beba2018
      beba2018, 05.07.2020 21:54
    0
    Та да Шубники уже сразу стали минусы добавлять😁😁😁
    Правда в глаза колит
    Ссылка
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