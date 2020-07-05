Интер дома неожиданно проиграл Болонье

В поединке 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» дома проиграл «Болонье» со счетом 1:2.
«Интер» — «Болонья» — 1:2
Голы: Лукаку, 22 — Джувара, 74, Барроу, 80
«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Бастони, де Врей, Янг (Бираги, 85), Кандрева, Брозович (Валеро, 88), Гальярдини (Весино, 88), Эриксен (Санчес, 75), Мартинес (Эспозито, 85), Лукаку.
«Болонья»: Скорупски, Ларангейра, Денсвил, Томиясу (Бани, 65), Дейкс, Схаутен, Домингес (Бальдурссон, 88), Орсолини (Паласио, 65), Сориано, Сансоне (Джувара, 65), Барроу (Сванберг, 85).
Предупреждения: Ларангейра (15), Бастони (41), Паласио (78), Джувара (79), Д`Амброзио (90).
Удаления: Сориано (57), Бастони (77).
Источник — Sport.ua
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