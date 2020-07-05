30-й тур
Интер Милан
1:2
Болонья
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Интер дома неожиданно проиграл Болонье

В матче с двумя удалениями гости оказались сильнее

  • 05.07.2020 20:14
  • 387 просмотров
  • 1 комментарий
Интер дома неожиданно проиграл Болонье
© ФК Интер Милан

В поединке 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» дома проиграл «Болонье» со счетом 1:2.

«Интер» — «Болонья» — 1:2
Голы: Лукаку, 22 — Джувара, 74, Барроу, 80

«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Бастони, де Врей, Янг (Бираги, 85), Кандрева, Брозович (Валеро, 88), Гальярдини (Весино, 88), Эриксен (Санчес, 75), Мартинес (Эспозито, 85), Лукаку.
«Болонья»: Скорупски, Ларангейра, Денсвил, Томиясу (Бани, 65), Дейкс, Схаутен, Домингес (Бальдурссон, 88), Орсолини (Паласио, 65), Сориано, Сансоне (Джувара, 65), Барроу (Сванберг, 85).
Предупреждения: Ларангейра (15), Бастони (41), Паласио (78), Джувара (79), Д`Амброзио (90).
Удаления: Сориано (57), Бастони (77).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.07.2020 20:32
    0
    Оболонья молодцы
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.07.2020 20:32
    0
    Оболонья молодцы
    Ссылка
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