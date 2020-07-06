Интер – Болонья – 1:2. Видео голов и обзор матча

В поединке 30-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома проиграл «Болонье» со счетом 1:2.
Лучшие моменты матча Интер Милан - Болонья
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Муса Джувара (Болонья).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua
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