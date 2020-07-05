ВИДЕО. Был ли офсайд? Монзуль засчитала гол Лучкевича после просмотра VAR

В воскресенье, 5 июля, проходит матч 29-го тура УПЛ, в котором «Заря» принимает «Александрию».
На 17-й минуте счет в матче открыл хавбек команды гостей Валерий Лучкевич (0:1).
Судья матча Екатерина Монзуль засчитала взятие ворот лишь после использования системы VAR.
Смотрите видео гола Валерия Лучкевича, 17 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.