ВИДЕО. Был ли офсайд? Монзуль засчитала гол Лучкевича после просмотра VAR

«Александрия» в гостях открыла счет в матче против «Зари»

  • 05.07.2020 20:21
  • 3003 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Был ли офсайд? Монзуль засчитала гол Лучкевича после просмотра VAR
© ФК Александрия. Валерий Лучкевич

В воскресенье, 5 июля, проходит матч 29-го тура УПЛ, в котором «Заря» принимает «Александрию».

На 17-й минуте счет в матче открыл хавбек команды гостей Валерий Лучкевич (0:1).

Судья матча Екатерина Монзуль засчитала взятие ворот лишь после использования системы VAR.

Смотрите видео гола Валерия Лучкевича, 17 мин.

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Источник — ТСН

(7 голосов)

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Комментарии
    Frank Piter
      Frank Piter, 05.07.2020 21:19
    +3
    Чистый гол
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 05.07.2020 20:54
    +2
    Руслан Шевченко, 05.07.2020 20:48
    Опять эти "выпученные", не "понимающие" глаза. Слабая бригада судей, они как-будто первый раз обслуживают матч, уверенности ноль, и даже с повторами, не знает как правильно поступить, уже этот вопрос здесь обсуждался.
    Ти спробуй пробігати годину в таку спеку, а потім подивись у дзеркало, які в тебе очі будуть
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 05.07.2020 20:50
    -3
    Ну и зачем ей VAR?Павелко бабло не перевёл?Надо как в матче с ДК,сначала при пустых трибунах,после гола, кричать "вне игры",а уже потом смотреть повтор,ну и получать "оскар" вместе с Тарасом.Как же они похожи,Дарио и Тарас!?
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 05.07.2020 20:48
    -4
    Опять эти "выпученные", не "понимающие" глаза. Слабая бригада судей, они как-будто первый раз обслуживают матч, уверенности ноль, и даже с повторами, не знает как правильно поступить, уже этот вопрос здесь обсуждался.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 05.07.2020 21:19
    +3
    Чистый гол
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 05.07.2020 20:54
    +2
    Руслан Шевченко, 05.07.2020 20:48
    Опять эти "выпученные", не "понимающие" глаза. Слабая бригада судей, они как-будто первый раз обслуживают матч, уверенности ноль, и даже с повторами, не знает как правильно поступить, уже этот вопрос здесь обсуждался.
    Ти спробуй пробігати годину в таку спеку, а потім подивись у дзеркало, які в тебе очі будуть
    Ссылка
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