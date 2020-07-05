Сергей КРИВЦОВ: «Советуем Марлосу принимать успокоительные»

Защитник «Шахтера» поделился мнением о ранней седине

  • 05.07.2020 18:18
  • 761 просмотр
  • 1 комментарий
Сергей КРИВЦОВ: «Советуем Марлосу принимать успокоительные»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился мнением о ранней седине.

- Приняв украинское гражданство, Марлос начал ускоренно седеть. Маскировка?
- Мы с ним вместе на эту тему смеемся, потому что я тоже резко и рано начал седеть. Генетика такая у нас. Но это лучше, чем лысеть. А Марлоса мы нередко подначиваем, чтобы он меньше нервничал — говорим ему, чтобы он принимал какие-то успокоительные и все будет хорошо. На что он отвечает: «Я — Джордж Клуни».

- Марлос не подкрашивает седину?
- Нет. Он, как и я, не видит в этом смысла. Моей супруге нравится моя седина.

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Источник — Facebook

(5 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 05.07.2020 18:48
    0
    Марлос не хотел принимать украинское гражданство, а Палкин завёз его в шахту и он быстро согласился, но поседел от страха!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.07.2020 18:48
    0
    Марлос не хотел принимать украинское гражданство, а Палкин завёз его в шахту и он быстро согласился, но поседел от страха!
    Ссылка
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