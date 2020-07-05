Сергей КРИВЦОВ: «Советуем Марлосу принимать успокоительные»

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился мнением о ранней седине.
- Приняв украинское гражданство, Марлос начал ускоренно седеть. Маскировка?
- Мы с ним вместе на эту тему смеемся, потому что я тоже резко и рано начал седеть. Генетика такая у нас. Но это лучше, чем лысеть. А Марлоса мы нередко подначиваем, чтобы он меньше нервничал — говорим ему, чтобы он принимал какие-то успокоительные и все будет хорошо. На что он отвечает: «Я — Джордж Клуни».
- Марлос не подкрашивает седину?
- Нет. Он, как и я, не видит в этом смысла. Моей супруге нравится моя седина.
Источник — Facebook
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