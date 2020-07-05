Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Ничего от Динамо не жду, у «ничего» нет дна»

Известный комментатор жестко прошелся по столичному клубу, за который болеет с детства

  • 05.07.2020 16:42
  • 1097 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Ничего от Динамо не жду, у «ничего» нет дна»
© Footboom. Дмитрий Джулай

Известный футбольный комментатор Дмитрий Джулай прокомментировал четвертое поражение «Динамо» в четырех матчах против «Шахтера» в текущем сезоне УПЛ.  

«Когда перед сезоном говорил, что ничего от «Динамо» не жду, нужно было понимать, что у «ничего» нет дна», – написал Джулай в твиттере.

Напомним, после этого поражения «Динамо» отстало от «Шахтера» на 20 очков и рискует финишировать ниже второго места в чемпионате. 

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Источник — Twitter

(13 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 05.07.2020 17:01
    +1
    Може я скажу не правильно, але мені здається, що до кінця цього сезону всі справжні вболівальники ДК повинні вболівати проти ДК. Якщо ми справді хочемо, що б у наступному сезоні ми не боролись за друге місце, нас не возили обличчям по газону в прохідній групі ЛЄ і знову не було -20 від Шахтаря.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 05.07.2020 17:01
    +1
    Може я скажу не правильно, але мені здається, що до кінця цього сезону всі справжні вболівальники ДК повинні вболівати проти ДК. Якщо ми справді хочемо, що б у наступному сезоні ми не боролись за друге місце, нас не возили обличчям по газону в прохідній групі ЛЄ і знову не було -20 від Шахтаря.
    Ссылка
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