Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Ничего от Динамо не жду, у «ничего» нет дна»

Известный футбольный комментатор Дмитрий Джулай прокомментировал четвертое поражение «Динамо» в четырех матчах против «Шахтера» в текущем сезоне УПЛ.
«Когда перед сезоном говорил, что ничего от «Динамо» не жду, нужно было понимать, что у «ничего» нет дна», – написал Джулай в твиттере.
Напомним, после этого поражения «Динамо» отстало от «Шахтера» на 20 очков и рискует финишировать ниже второго места в чемпионате.
Коли перед сезоном казав, що нічого від ДК не очікую, треба було розуміти, що й у "нічого" немає дна.— Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) July 4, 2020
Источник — Twitter
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