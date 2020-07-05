Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Ничего от Динамо не жду, у «ничего» нет дна»

Известный футбольный комментатор Дмитрий Джулай прокомментировал четвертое поражение «Динамо» в четырех матчах против «Шахтера» в текущем сезоне УПЛ.

«Когда перед сезоном говорил, что ничего от «Динамо» не жду, нужно было понимать, что у «ничего» нет дна», – написал Джулай в твиттере.

Напомним, после этого поражения «Динамо» отстало от «Шахтера» на 20 очков и рискует финишировать ниже второго места в чемпионате.