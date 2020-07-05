Арсенал ликует. Бернли и Шеффилд расписали мировую

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Бернли» не сумел удержать победу над «Шеффилд Юнайтед».

Таким образом, вчерашняя победа «Арсенала» над «Вулверхэмптоном» стала еще более важной для «канониров», ведь ближайшие конкуренты потеряли очки в этом туре.

Чемпионат Англии. 33-й тур

«Бернли» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:1

Голы: 1:0 – 43 Тарковски, 1:1 – 80 Иган.

«Бернли» – Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Питерс, Браунхилл, Вествуд, Макнил, Лонг, Выдра (Вуд, 69), Родригес.

«Шеффилд Юнайтед» – Хендерсон, Стивенс, Робинсон (О`Коннелл, 55), Иган, Болдок, Норвуд (Шарп, 54), Осборн, Берге, Башем (Родуэлл, 75), Макголдрик, Макберни (Муссе, 71).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА