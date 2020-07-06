В матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу «Бернли» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1
Голы: Тарковски, 44 — Иган, 80
Лучшие моменты матча Бёрнли - Шеффилд Юнайтед
|45+35'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон Иган (Шеффилд Юнайтед).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Тарковски (Бёрнли).
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Источник — YouTube
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