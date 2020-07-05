Карлос ДЕ ПЕНА: «Нельзя добиться успеха, не зная вкуса поражений»

Футболист киевского «Динамо» подвел итоги поражения от донецкого «Шахтера»

  • 05.07.2020 15:36
  • 128 просмотров
  • 3 комментария
Карлос ДЕ ПЕНА: «Нельзя добиться успеха, не зная вкуса поражений»
© Instagram. Карлос де Пена

28-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:3) в поединке 29-го тура УПЛ.

«Ты не можешь добиться успеха, если не знаешь вкуса поражений», — написал де Пена в Instagram.

В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 33 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 05.07.2020 15:50
    0
    Это я о главном тренере команды, не всем дано будучи хорошим футболистом, стать таким же тренером.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 05.07.2020 15:48
    0
    Мудрый парень, только что-то слишком много поражений, в отличии от побед, проще сказать "рождённый ползать- летать не может."
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 15:47
    +1
    Поражение поражению рознь.
    Можно 90 минут висеть на воротах соперника, ничего не забить и пропустить контру на последней минуте.
    А можно всю игру сосать, как обычно в последнее время делаете вы. Не думаю, что такое способствует мотивации побеждать
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 15:47
    +1
    Поражение поражению рознь.
    Можно 90 минут висеть на воротах соперника, ничего не забить и пропустить контру на последней минуте.
    А можно всю игру сосать, как обычно в последнее время делаете вы. Не думаю, что такое способствует мотивации побеждать
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 05.07.2020 15:50
    0
    Это я о главном тренере команды, не всем дано будучи хорошим футболистом, стать таким же тренером.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 05.07.2020 15:48
    0
    Мудрый парень, только что-то слишком много поражений, в отличии от побед, проще сказать "рождённый ползать- летать не может."
    Ссылка
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