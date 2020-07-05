Карлос ДЕ ПЕНА: «Нельзя добиться успеха, не зная вкуса поражений»

28-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:3) в поединке 29-го тура УПЛ.
«Ты не можешь добиться успеха, если не знаешь вкуса поражений», — написал де Пена в Instagram.
В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 33 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач.
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Источник — Instagram
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Можно 90 минут висеть на воротах соперника, ничего не забить и пропустить контру на последней минуте.
А можно всю игру сосать, как обычно в последнее время делаете вы. Не думаю, что такое способствует мотивации побеждать
Можно 90 минут висеть на воротах соперника, ничего не забить и пропустить контру на последней минуте.
А можно всю игру сосать, как обычно в последнее время делаете вы. Не думаю, что такое способствует мотивации побеждать
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