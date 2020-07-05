Мойес, что ты делаешь? Ярмоленко остался в запасе на матч против Ньюкасла

Сегодня, 5 июля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» сыграет на выезде против «Ньюкасл Юнайтед».

Матч пройдет в Ньюкасле, начало – в 16:15 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

Украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко начнет игру на скамейке запасных, несмотря на то, что в предыдущем матче отличился после выхода на замену.