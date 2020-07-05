Мойес, что ты делаешь? Ярмоленко остался в запасе на матч против Ньюкасла

Гол в предыдущем матче не впечатлил Дэвида Мойеса

  • 05.07.2020 15:24
  • 950 просмотров
  • 6 комментариев
Мойес, что ты делаешь? Ярмоленко остался в запасе на матч против Ньюкасла
© ФК Вест Хэм

Сегодня, 5 июля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» сыграет на выезде против «Ньюкасл Юнайтед».

Матч пройдет в Ньюкасле, начало – в 16:15 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

Украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко начнет игру на скамейке запасных, несмотря на то, что в предыдущем матче отличился после выхода на замену.

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Источник — ФК Вест Хэм

(4 голоса)

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Комментарии
    fedd1979
      fedd1979, 05.07.2020 15:52
    0
    Хі-хі ))) А що не так? Мало провалених ним ігор? Як завжди, за кожен гол будемо діфирамби співати???
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.07.2020 15:51
    0
    Slavanacii, 05.07.2020 15:37
    Мабуть тренер все таки більше усвідомлений про фізичні кондиції гравця. Не думаю, що Мойєс тримає його на лавці через особисті "симпатії"
    Думаю, дело не в физ кондициях. Наши люди любят почивать на лаврах. Возможно, Мойес очень хитрый и хочет зарядить Ярмолу на борьбу. К тому же, есть вероятность травмы и он попросту бережет ценного игрока на финальные матчи с конкурентами на вылет.
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 05.07.2020 15:43
    +2
    Хай краще виходить на заміну і забиває вирішальні голи
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    novikovaian
    online
      novikovaian, 05.07.2020 15:41
    -3
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    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 05.07.2020 15:37
    +2
    Мабуть тренер все таки більше усвідомлений про фізичні кондиції гравця. Не думаю, що Мойєс тримає його на лавці через особисті "симпатії"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2020 15:34
    +3
    Не готов Андрей ещё.
    Вы лучше бы обратили внимание, Андерссон больше 30 млн, нет в заявке.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2020 15:34
    +3
    Не готов Андрей ещё.
    Вы лучше бы обратили внимание, Андерссон больше 30 млн, нет в заявке.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 05.07.2020 15:43
    +2
    Хай краще виходить на заміну і забиває вирішальні голи
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 05.07.2020 15:37
    +2
    Мабуть тренер все таки більше усвідомлений про фізичні кондиції гравця. Не думаю, що Мойєс тримає його на лавці через особисті "симпатії"
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 05.07.2020 15:52
    0
    Хі-хі ))) А що не так? Мало провалених ним ігор? Як завжди, за кожен гол будемо діфирамби співати???
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.07.2020 15:51
    0
    Slavanacii, 05.07.2020 15:37
    Мабуть тренер все таки більше усвідомлений про фізичні кондиції гравця. Не думаю, що Мойєс тримає його на лавці через особисті "симпатії"
    Думаю, дело не в физ кондициях. Наши люди любят почивать на лаврах. Возможно, Мойес очень хитрый и хочет зарядить Ярмолу на борьбу. К тому же, есть вероятность травмы и он попросту бережет ценного игрока на финальные матчи с конкурентами на вылет.
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