Мойес, что ты делаешь? Ярмоленко остался в запасе на матч против Ньюкасла

Сегодня, 5 июля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» сыграет на выезде против «Ньюкасл Юнайтед».
Матч пройдет в Ньюкасле, начало – в 16:15 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.
Украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко начнет игру на скамейке запасных, несмотря на то, что в предыдущем матче отличился после выхода на замену.
Today's line-up... ⚒#NEWWHU pic.twitter.com/f06RljsgW5— West Ham United (@WestHam) July 5, 2020
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Источник — ФК Вест Хэм
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Вы лучше бы обратили внимание, Андерссон больше 30 млн, нет в заявке.
Вы лучше бы обратили внимание, Андерссон больше 30 млн, нет в заявке.
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