ЗАХОВАЙЛО: «У меня слова закончились, выключил телевизор на 40-й минуте»

Известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче против «Шахтера» (2:3).
«У меня слова закончились. Я просто выключил телевизор на сороковой минуте матча. Позже включил ТВ, чтобы послушать тренера после игры.
Между первым и вторым местом 20 очков разница. Понимаю Михайличенко, он пытался по-футбольному успокоить команду в перерыве и после игры. На меня это подействовало... Буду молчать, чтобы ребята, упаси Господь, не нервничали...», – написал Заховайло в фейсбуке.
Напомним, «Динамо» может потерять даже вторую позицию по итогам 29-го тура.
Источник — Facebook
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