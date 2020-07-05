ЗАХОВАЙЛО: «У меня слова закончились, выключил телевизор на 40-й минуте»

Специалист неприятно шокирован игрой «Динамо»

  • 05.07.2020 11:25
  • 3514 просмотров
  • 2 комментария
ЗАХОВАЙЛО: «У меня слова закончились, выключил телевизор на 40-й минуте»
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче против «Шахтера» (2:3).

«У меня слова закончились. Я просто выключил телевизор на сороковой минуте матча. Позже включил ТВ, чтобы послушать тренера после игры.

Между первым и вторым местом 20 очков разница. Понимаю Михайличенко, он пытался по-футбольному успокоить команду в перерыве и после игры. На меня это подействовало... Буду молчать, чтобы ребята, упаси Господь, не нервничали...», – написал Заховайло в фейсбуке.

Напомним, «Динамо» может потерять даже вторую позицию по итогам 29-го тура.

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Источник — Facebook

(12 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.07.2020 11:59
    -2
    Аналогично, был сильно удивлен, что Динамо отыгралось
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    Kevko
    online
      Kevko, 05.07.2020 11:38
    +3
    20 очков разрыв... Пропасть. И еще может увеличиться
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 05.07.2020 11:38
    +3
    20 очков разрыв... Пропасть. И еще может увеличиться
    Ссылка
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