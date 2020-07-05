ЗАХОВАЙЛО: «У меня слова закончились, выключил телевизор на 40-й минуте»

Известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче против «Шахтера» (2:3).

«У меня слова закончились. Я просто выключил телевизор на сороковой минуте матча. Позже включил ТВ, чтобы послушать тренера после игры.

Между первым и вторым местом 20 очков разница. Понимаю Михайличенко, он пытался по-футбольному успокоить команду в перерыве и после игры. На меня это подействовало... Буду молчать, чтобы ребята, упаси Господь, не нервничали...», – написал Заховайло в фейсбуке.

Напомним, «Динамо» может потерять даже вторую позицию по итогам 29-го тура.