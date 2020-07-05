В матче 33-го тура чемпионата Англии «Лестер» разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча Лестер Сити - Кристал Пэлас
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер Сити).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер Сити).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер Сити).
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Максим Гаптар, Sport.ua
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