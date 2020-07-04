АПЛ. МЮ забил 5 голов и вернулся в топ-4, победа Лестера

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает после рестарта сезона АПЛ, а сегодня команда Оле-Гуннара Сульшера разобралась с «Борнмутом» со счетом 5:2 и вернулась в топ-4.

МЮ, забивший в трех последних встречах 11 голов, опередил «Челси», но у «Синих» матч в запасе.

На третьем месте удерживается «Лестер», обыгравший «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии. 33-й тур.

Манчестер Юнайтед - Борнмут 5:2

Голы: Гринвуд, 29, 54, Рашфорд, 35 (с пен), Марсьяль, 45, Фернандес, 59 - Станислас, 16, Кинг, 50 (с пен)

Лестер - Кристал Пэлас 3:0

Голы: Ихеаначо, 49, Варди, 77, 90