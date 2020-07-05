Норвич – Брайтон – 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче 33-го тура Английской Премьер-лиги «Брайтон» в гостях нанес поражение «Норвичу».
Смотрите видео голов и обзор матча «Норвич» – «Брайтон» – 0:1 (гол: Троссард, 25)
Лучшие моменты матча Норвич - Брайтон энд Хоув Альбион
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон энд Хоув Альбион).
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Источник — YouTube
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