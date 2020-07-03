33-й тур
Лестер Сити
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Кристал Пэлас
04.07.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Лестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Взять «свои» очки в противостоянии с немотивированным соперником

  • 03.07.2020 18:42
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Лестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© leicestermercury.co.uk

В субботу в рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги «Лестер» на стадионе «Кинг Пауэр» будет принимать «Кристал Пэлас».

«Лестер» занимает третью позицию в турнирной таблице и всеми силами пытается остаться в лигочемпионовской зоне. Сделать это будет довольно непросто, ведь дальнейшим календарем для команды Брендана Роджерса уготованы выездные противостояния с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», а также встреча с крепким «Шеффилд Юнайтед» и дуэль с «Манчестер Юнайтед», прямыми конкурентами в борьбе за попадание в топ-4. Так что, набор, что называется, «своих» очков в матче с «Кристал Пэлас» является обязательной программой для «Лестера».

И дело даже не в том, что в текущем сезоне «лисы» выглядят посолиднее «Кристал Пэлас». «Орлы» расположились в середине турнирной таблицы и на оставшуюся дистанцию чемпионата не обременены серьезными задачами. Поэтому в предстоящей встрече на «Кинг Пауэр» решающую роль должна сыграть мотивация. К тому же, «Пэлас» уступил в своих крайних двух матчах, и к выезду в Лестер подопечные Роя Ходжсона подошли не в лучшем психологическом состоянии.

У футболистов «Лестера» также нет поводов для радости. После возобновления чемпионата «лисы» сумели набрать всего два очка, что может иметь плачевные последствия в контексте дальнейшей борьбы за Топ-4. «Наша судьба по-прежнему в наших руках. Мы способны играть в футбол гораздо более высокого уровня. Если мы финишируем за пределами топ-4, значит, мы были недостаточно хороши. Нужно поддерживать высокий уровень на протяжении всех матчей. Мы обязаны собраться и восстановить свою форму», – сказал Брендан Роджерс после поражения «синих» «Эвертону» (1:2).

У «Лестера» главной ударной силой является форвард Джейми Варди, который ведет борьбу за звание лучшего бомбардира первенства. Голеадор отличился результативным ударом и в матче первого круга против «Пэлас», выигранный «синими» со счетом 2:0. У «орлов» отмечаем ивуарийского вингера Уилфреда Заха, который является единственным игроком команды, отыгравшим во всех матчах текущего турнира.

Примечательно, что очные противостояния соперников проходят результативно. За семь последних игр только в двух встречах было забито менее трех мячей. При этом в упомянутом поединке первого круга «Лестер» прервал четырехматчевую проигрышную серию в противостояниях с «орлами» (в трех из четырех матчей «Пэлас» разгромил своих оппонентов – 3:0, 5:0 и 4:1). На своем поле «лисы» в последний раз обыгрывали «орлов» в октябре 2016-го года.

Ориентировочные составы:

«Лестер»: Шмайхель, Джастин, Эванс, Сеюнджу, Чилвелл, Ндиди, Олбрайтон, Прат, Тилеманс, Ихеаначо, Варди.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Дэнн, Кэйхилл, ван Анхолт, Таунсенд, Куяте, Миливоевич, Макартур, Заха, Айю.

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4 июля, суббота

«Лестер Сити» – «Кристал Пэлас»
Лестер. Стадион «Кинг Пауэр». 17:00
Арбитр: Джонатан Мосс
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Александр Снитко, Sport.ua

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