Луиш КАШТРУ: «Все четыре победы над Динамо дались сложно»

Наставник «Шахтера» доволен очередной победой над киевлянами

  • 05.07.2020 08:39
  • 554 просмотра
  • 1 комментарий
Луиш КАШТРУ: «Все четыре победы над Динамо дались сложно»
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу в матче 29-го тура УПЛ над киевским «Динамо» (3:2).

– Матчи с «Динамо» всегда очень важны, в любом случае это – классико. На такие поединки мотивированы и соперники, и мы. В первую очередь для меня важны интересы «Шахтера» и моих футболистов, а не лично мои. Мы всегда, во всех матчах Премьер-лиги и других соревнований были очень мотивированны. Но, конечно, встречи в чемпионате с такой командой, как «Динамо», всегда что-то особенное. Все четыре победы дались очень сложно, потому что это сильный соперник. К счастью, нам удавалось добиваться наилучшего результата в матчах чемпионата. К сожалению, не получилось в Кубке Украины. Но главной цели мы добились, и это произошло благодаря великолепному выступлению наших футболистов во всех поединках чемпионата, включая четыре встречи с «Динамо».

– После перерыва «Шахтер» позволял «Динамо» выполнять больше подач. Почему?
– Мы знали, что со сменой позиций (а Вербич перешел в центр нападения) у соперника будет больше подач и больше игроков в нашей штрафной. В тот момент «Динамо» уступало со счетом 0:2. Это нормально, что они провели такие изменения. В этой динамике мы опустили Степаненко к центральным защитникам, а Маркос Антонио и Алан Патрик контролировали вход в штрафную. Мы сделали это, но, к сожалению, не смогли все проконтролировать. Равно как не смогли избегать подач и нейтрализовать футболистов в нашей штрафной. Так произошло и потому, что соперник был хорош в этот момент, а мы – не так эффективны.

– Болбат хорошо отыграл на позиции левого защитника. Будете ли и в дальнейшем использовать его одновременно с Додо?
– Болбат может играть как справа, так и слева. Это хорошая альтернатива, он хороший игрок. Да, мы будем использовать его так, как и Додо, Сиприано и Вакулу. Эти ребята могут действовать на обоих флангах в обороне. Будем выпускать их, исходя из того, как будет лучше для команды.

– Как вам дебют Витао?
– Еще один молодой игрок, которого мы готовили к матчам. Всегда говорю, что выпускаю футболистов, только когда чувствую, что они полностью готовы получать свое время. Сегодня это произошло с Витао. Решили, что он готов выступить в этом поединке. Мы довольны им, как и абсолютно всеми ребятами. Поздравляю команду с победой!

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.07.2020 08:58
    0
    Вакула крайній захисник?????? Так ось чому його не випускає Каштру.Можливо він готує зв*язку Вакула -Сіпріано? Хотілося би в решті ігор побачити Вакулу на полі.
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.07.2020 08:58
    0
    Вакула крайній захисник?????? Так ось чому його не випускає Каштру.Можливо він готує зв*язку Вакула -Сіпріано? Хотілося би в решті ігор побачити Вакулу на полі.
    Ссылка
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