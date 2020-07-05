Евгений КОНОПЛЯНКА: «Когда закончу карьеру, тогда посмотрю свою статистику»

Полузащитник «Шахтера» отметился результативным ударом в ворота «Динамо»

  • 05.07.2020 03:29
  • 12 просмотров
  • 0 комментариев
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Когда закончу карьеру, тогда посмотрю свою статистику»
© ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка прокомментировал победу «горняков» в матче с «Динамо» (3:2).

– Насколько сложной получилась сегодня игра и насколько сильно ты хотел забить в этом поединке?
– Забивать всегда хочется: как на тренировках, так и в играх. Но, в первую очередь, приятно уходить с поля с победой. Особенно важно это в противостоянии с киевским «Динамо». Хоть итог чемпионата уже и решен, но все равно в дерби не хотелось уступать. Мы были сконцентрированы на том, чтобы держать мяч, потому что по такой жаркой погоде тяжело бегать без него. Ну и старались получать удовольствие, наслаждаться игрой!
 
– Лучше, когда уже нет турнирного давления?
– Да, играешь как на тренировке. Понятно, что футболисты, обычно имеющие меньше времени, находят мотивацию, всегда хотят доказать свое право на место в составе. Сегодня те, кто не получал достаточно игровой практики, отдавались на полную.
 
– Помнишь, когда в последний раз забивал «Динамо»?
– Если меня спросить, сколько я забил за карьеру, – не отвечу. Я не знаю этого и вообще не считаю голы. Даже не скажу, сколько матчей сыграл за сборную, честное слово. Вот когда карьеру закончу, тогда сяду и посмотрю.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности