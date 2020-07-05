Евгений КОНОПЛЯНКА: «Когда закончу карьеру, тогда посмотрю свою статистику»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка прокомментировал победу «горняков» в матче с «Динамо» (3:2).

– Насколько сложной получилась сегодня игра и насколько сильно ты хотел забить в этом поединке?

– Забивать всегда хочется: как на тренировках, так и в играх. Но, в первую очередь, приятно уходить с поля с победой. Особенно важно это в противостоянии с киевским «Динамо». Хоть итог чемпионата уже и решен, но все равно в дерби не хотелось уступать. Мы были сконцентрированы на том, чтобы держать мяч, потому что по такой жаркой погоде тяжело бегать без него. Ну и старались получать удовольствие, наслаждаться игрой!



– Лучше, когда уже нет турнирного давления?

– Да, играешь как на тренировке. Понятно, что футболисты, обычно имеющие меньше времени, находят мотивацию, всегда хотят доказать свое право на место в составе. Сегодня те, кто не получал достаточно игровой практики, отдавались на полную.



– Помнишь, когда в последний раз забивал «Динамо»?

– Если меня спросить, сколько я забил за карьеру, – не отвечу. Я не знаю этого и вообще не считаю голы. Даже не скажу, сколько матчей сыграл за сборную, честное слово. Вот когда карьеру закончу, тогда сяду и посмотрю.